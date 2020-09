Der neue Name des Hotels "Saline 1822" soll eine Verbundenheit zur Region widerspiegeln. 1822 hat der damalige Salineninspektor in der Kur-stadt erstmals Salzvorkommen entdeckt. Und auch mit dem Salz will man im Restaurant, das nun "Salzwerk" heißt, spielen. "Wir werden einige Salze selbst machen", verspricht der Hotelbetreiber. (fsd)