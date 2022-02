> Der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul ist Träger des Hospiz Louise. Vinzenz von Paul (1581 bis 1660) wirkte in Paris und teilte sein Leben mit den Armen. Die vinzentinische Spiritualität gilt als eine der Tat: Liebe handelt! Louise de Marillac gründete mit ihm die Gemeinschaft der "Töchter der christlichen Liebe". 1846 kamen die ersten sechs Schwestern von Straßburg nach Freiburg und begannen ihren Dienst für die Kranken und Armen. Der Orden breitete sich in der Erzdiözese Freiburg aus. Auf Initiative von Schwester Anna Lioba wurde 1992 das Hospiz Louise in Heidelberg gegründet. Der Name bezieht sich auf Louise de Marillac. mio