> In diesen zehn Jahren wurden 234 einzelne Projekte, Maßnahmen, Ideen und Anträge mit einem Volumen von rund 390.000 Euro gefördert. Rund die Hälfte wurden für sportliche Zwecke verwendet. Etwa 87.000 Euro gingen an Schulprojekte, 59.000 Euro für soziale Maßnahmen, mit knapp 46.000 Euro wurde die musikalische Jugendarbeit gefördert. 35.000 Euro gingen an allgemeine Maßnahmen der Jugendförderung, und die Kindergärten wurden mit fast 25.000 Euro bedacht.

> Auch eigene Ideen der Stiftung wurden realisiert. So werden seit Jahren der zusätzliche Schwimmunterricht der Hardheimer Grundschüler, die Kennlerntage der neuen Realschüler und auch Beiträge zum Hardheimer Ferienprogramm finanziert. Und der schon zum siebten Male stattfindende "Tag der Jugendblasmusik" ist ebenfalls eine Initiative der Stiftung.

> Mit seiner Aktion "Hardheims Jugend ist mobil" unterstützt die Stiftung den Transport von Jugendgruppen und -mannschaften zu Auswärtsterminen. Dabei wurden in den zehn Jahren Fahrten von 29.900 Kilometern ermöglicht. (RNZ)