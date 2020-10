> Grit Holderbach, geboren am 4. Februar 1972 in Naumburg/Saale, Abitur 1989, ab 1. Mai 1990 Ausbildung zur Hotelfachfrau in Tauberbischofsheim, anschließend Ausbildung zur Bürokauffrau, arbeitet heute im Vorzimmer des Bürgermeisters im Buchener Rathaus. Die zweifacher Mutter lebt mit ihrer Familie in Götzingen.

> Stefan Müller, geboren am 17. November 1956 in Zeitz, besuchte in Plauen die Baufachschule und legte parallel das Abitur ab, anschließend Ingenieursstudium in Cottbus, 1988 Ausreise aus der DDR, seit 1993 in Diensten der Buchener Stadtverwaltung. Er ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern.