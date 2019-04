Mit dem Bus ins Stadion

Klappt es doch noch mit der Champions League? Auf die viertplatzierte Eintracht aus Frankfurt hat die TSG nur drei Punkte Rückstand. Am Sonntag geht Hoffenheim ab 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg auf Punktejagd. Zum Stadion fahren folgende Sonderbusse.

> Linie 761: Waldangelloch, Gewerbestraße (13.17 und 14.17 Uhr), Michelfeld, Linde/Schloss/katholische Kirche (13.19 und 14.19 Uhr), Eichtersheim, Bahnhof/Hauptstraße/Heidelberger Straße (13.22 und 14.22 Uhr), Eschelbach Rose/Rosenhofstraße (13.26 und 14.26 Uhr), Dühren Sportplatzweg/Krone/Mühlrain (13.29 und 14.29 Uhr)

> Linie 762: Zuzenhausen, Ortsmitte (13.30 und 14.30), Hoffenheim, Sinsheimer Straße (13.34 und 14.34 Uhr)

> Linie 763: Hilsbach Jagdhausstraße/Kraichgaustraße/Marktstraße (13.25 und 14.25 Uhr), Weiler Friedhof/Reihener Straße (13.29 und 14.29 Uhr), Reihen Bahnhof/Ziegelei (13.35 und 14.35 Uhr)

> Linie 765: Adersbach Mehrzweckhalle/Rathaus/Aubrunnen (13.20 und 14.20 Uhr), Hasselbach An der Weed (13.27 und 14.27 Uhr), Ehrstädt Johannes-Schneider-Straße/Rathaus/Schlossstraße (13.31 und 14.31 Uhr), Steinsfurt Krone (13.37 und 14.37 Uhr), Rohrbach Rathaus (13.40 und 14.40 Uhr), Sinsheim Klostermühle (13.41 und 14.41 Uhr)

> Linie 796: Reichartshausen Alter Rathausplatz (13.15 und 14.15 Uhr), Epfenbach Ort (13.19 und 14.19 Uhr), Neidenstein Bahnhof (13.23 und 14.23 Uhr), Daisbach, Ortsmitte (13.28 und 14.28 Uhr)

> Linie 797: Helmstadt Bahnhof (13.10 und 14.10 Uhr), Bargen Im Wiesental (13.14 und 14.14 Uhr), Helmstadt-Flinsbach Ort (13.15 und 14.15 Uhr), Neckarbischofsheim Stadthalle (13.20 und 14.20 Uhr), Waibstadt Lido (13.29 und 14.29)

> Rückfahrt bei allen Bussen ist circa 15 und 60 Minuten nach Spielende. Shuttleverkehr vom Sinsheimer Hauptbahnhof zur "Pre-Zero"-Arena findet zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn und eine Stunde nach Spielende statt.

> Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Neckargemünd ist der Streckenabschnitt für den Bahnverkehr gesperrt. Für den S-Bahn- und Regionalexpressverkehr im Neckartal und bis nach Heilbronn gilt ein Ersatzfahrplan mit Bussen zwischen Heidelberg und Neckargemünd. Einzelne Züge (RE 2 Heilbronn-Neckargemünd) halten außerplanmäßig in Sinsheim Museum/Arena, und es werden zusätzliche Züge zur An- und Abreise zwischen Neckargemünd und Sinsheim Museum/Arena mit Anschluss an den Busverkehr eingesetzt. Die Fans werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich über den Ersatzverkehr in der Reiseauskunft unter www.bahn.de zu informieren.