Goldenes Händchen

FSV-Coach Bo Svensson scheint vieles richtig zu machen. Unter anderem seine Einwechslungen: Vier der letzten fünf Mainzer Tore erzielten Joker.

Pech am Fuß

Mit seinem Eigentor in Stuttgart brachte Kasim Adams "Hoffe" in Rückstand. Schon Anfang Januar bei der 1:3-Niederlage gegen Freiburg hatte der Ghanaer ins eigene Tor getroffen. Er ist der einzige Bundesliga-Spieler, der in dieser Runde zweimal den eigenen Keeper bezwang. Auch Oliver Baumann ist in dieser Kategorie unglücklicher Spitzenreiter: Mehr Eigentore als der 30-Jährige musste kein Torwart in der Ligageschichte hinnehmen (18 in 353 Spielen).

Nase vorn

Nach 23 Erstligaduellen hat Mainz knapp die Nase vorn. Neun Siege gelangen den "Nullfünfern", siebenmal siegte die TSG (sieben Remis.) nb

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Richards - Kaderabek, Rudy, Samassékou, Grillitsch, John - Bebou, Kramaric.

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Barreiro, Kohr, Mwene - Boetius - Szalai, Quaison.