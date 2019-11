Höchster Bundesliga-Sieg

Zuletzt gab es in der Bundesliga drei Siege und drei Remis gegen die Kölner. Am 31. März 2018 feierte „Hoffe“ beim 6:0 feierte den höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Am 26. Oktober 2016 gab es in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine 1:2-Niederlage n.V.

700 Fans fahren mit

Am Freitagabend werden 700 Hoffenheimer Fans in der 50 0000 Zuschauer fassenden Arena mit dabei sein.

Es sagte ...

> „Die Frage, ob wir in den Karnevalstrikots spielen, stellt sich für mich gar nicht. Wir haben uns klar dazu bekannt. In guten wie in schlechten Zeiten ist das so.“ – Kölns Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

So könnten sie beginnen

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Verstraete - Schindler, Schaub, Drexler - Terodde.

1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Geiger - Bebou, Locadia.

Schiedsrichter: Kampka. (awi)