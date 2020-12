Thuram muss zahlen

Die Gladbacher haben Marcus Thuram nach dessen Spuckattacke zur Kasse gebeten. Der französische Nationalspieler muss ein Monatsgehalt zahlen, das einem sozialen Zweck zugutekommen wird. Das teilte der VfL nach einem Gespräch zwischen Thuram und Sportdirektor Max Eberl, der am Sonntagabend seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat, mit. Thuram habe die Strafe akzeptiert und von sich aus angeboten, sich darüber hinaus für einen sozialen Zweck zu engagieren. Bei dem Gespräch hat sich Thuram "noch mal bei mir und damit beim Verein für sein Verhalten entschuldigt", so Eberl: "Marcus ist am Boden zerstört und er hat mir glaubhaft versichert, dass er Stefan Posch nicht absichtlich angespuckt hat."

Gebrauchter Tag für Geiger

Dennis Geiger (Foto: APF) erlebte einen unerfreulichen Nachmittag. Der nach seiner Roten Karte in Mainz erstmals wieder eingesetzte Mosbacher verschuldete völlig überflüssig einen Strafstoß, als er Marcus Thuram auf den Fuß trat. Der Franzose sagte "Danke" und hakte sehr geschickt ein. Nachdem Geiger in der 38. Minute die Gelbe Karte wegen Handspiels erhielt, leistete er sich anschließend noch ein Foul. Trainer Sebastian Hoeneß musste den 1,72 Meter großen Mittelfeldmann schützen. Sebastian Rudy ersetzte Geiger nach dem Seitenwechsel. awi