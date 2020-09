Der Elfmeterkiller

Vielleicht musste man Oliver Baumann (Foto: APF) einfach nur mal sagen, wie gut er eigentlich ist: Als sich die RNZ an Pfingsten beim Hoffenheimer Keeper zum Thema "50 Jahre Elfmeterschießen" gemeldet hatte, war der 30-Jährige jedenfalls noch ziemlich verwundert. Er sei schließlich alles andere als ein Elfmeter-Killer. Dass er bereits elfmal einen Strafstoß pariert haben soll, konnte er damals kaum glauben. Spätestens seit gestern, als der kürzlich zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufene Schlussmann mit zwei Glanzparaden im Elfmeterschießen seinem Team eine Blamage ersparte, kann sich "Oli" gegen den Titel "Strafstoß-Spezialist" nicht mehr wehren. Zumal er schon in der vergangenen Saison, damals beim Drittligisten Würzburg, im Elfmeterschießen mit zwei Paraden zum entscheidenden Mann geworden war. "Danke, Oli", sagte Kevin Vogt damals.

"Gern geschehen", sagt die RNZ – mit einem Augenzwinkern – heute. nb