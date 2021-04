> Die Berufstierrettung Rhein-Neckar ist ein Spezialdienst, der von der Polizei, dem Veterinäramt oder anderen Behörden verständigt werden kann. Drei hauptamtliche Kräfte arbeiten dort. Das räumliche Gebiet, das betreut wird, ist groß. Und immer wieder sind spektakuläre Fälle dabei: Michael Sehr hat das Löwenbaby gesichert, das im September 2020 in einem Unfallfahrzeug auf der A 5 bei Kronau gefunden wurde. Und eine Antilope, die im März aus einem Zirkus in Darmstadt ausgebüxt war und auf den Bahngleisen spazierte, fing er ebenfalls wieder ein. "Bei mir steht das Tier an erster Stelle", betont Sehr. Was ihm Sorgen macht: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie nehmen die Einsätze der Tierretter zu. 1120 Tiere mussten dieses Jahr gerettet oder befreit werden, die meisten davon sind nicht Rinder wie in Steinsfurt, sondern Haustiere, häufig Hunde. Dass Halter ihre Haustiere misshandeln, habe zugenommen. Und wenn diese den Haltern dann weggenommen werden, "werden wir oft beschimpft und aggressiv angegangen", berichtet Sehr. (cbe)