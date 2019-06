Dienstzeugnis und Bayernspiel

Dass Manuel Just Bayern-Fan ist, blieb keinem Gemeinderat verborgen. Schließlich waren die Spielstände ein Thema in den Sitzungspausen, wie Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz verriet. So überreichte er ihm im Namen des Gemeinderats einen Gutschein für ein Bayern-Spiel und einen Fan-Schal, den Just sogleich anprobierte. Auch ein Dienstzeugnis gab es für den ehemaligen Bürgermeister, das ihm eine eindeutige Qualifikation für das Amt des Oberbürgermeisters bescheinigte.

Das Geburtstagskind

Einen besonderen Dank für ihre Anwesenheit sprach OB Just Landrat Stefan Dallinger und seiner Frau Christine aus. Denn nicht nur für ihn war es ein besonderer Tag: Christine Dallinger hatte Geburtstag. Herzliche Glückwünsche gab’s von der Bühne aus und Applaus vom Publikum.

Woinemer Bier im Heisemer Krug

"Wenn es Ihnen in Weinheim einmal nicht gut gehen sollte, dann ziehen Sie einfach die MGV-Kutte an", riet der Vorsitzende des Männergesangvereins 1884, Harald Brand, Manuel Just. Und überreichte ihm Schiebermütze samt Weste und Hosenträgern. Obendrauf gab’s einen Bierkrug, den unter anderem das gräfliche Schloss von Leutershausen schmückt. "Schenken Sie sich ein Bier ein - es darf auch ein Woinemer sein -, und alles wird wieder gut", prophezeite Brand.

Lobgesang

Die Titel hatten die an diesem Abend auftretenden Sänger bewusst gewählt: So erklärten Johanna und Henriette Götz, dass sie Manuel Just mit "Thank you" (Dido) ein "Dankeschön" für die Unterstützung im musikalischen Bereich singen wollten. Und das "Halleluja" von Leonard Cohen, das die "Sängereinheit" darbot, sollte ein "Lobgesang" auf die letzten zwölf Jahre sein, wie Vorsitzender Michael Lang verriet. Mit "You’ll never walk alone" wählte der MGV 1884 einen sehr passenden Abschiedssong.

Donnernder Abschied

Einen besonderen Abschiedsgruß präsentierte der Schützenverein "Hirschburg". Nach dem offiziellen Programmteil zündete er die Kanone. Vereinsvorsitzender Harald Dietz und Manuel Just selbst standen am Auslöser. Drei donnernde Böllerschüsse folgten, die so laut waren, dass sich die Gäste teilweise die Ohren zuhielten.

Weitgereister Gast

Nicht nur die hiesige Politprominenz, Landtagsabgeordnete und Bürgermeister-Kollegen, hatte sich zahlreich aufgemacht, um Manuel Just in Hirschberg zu verabschieden. Sehr zur Freude des neuen Weinheimer OBs war auch Steffen Sang, Bürgermeister aus Hirschbergs Partnergemeinde Niederau, extra zum Fest angereist. "Er hat über 500 Kilometer zurückgelegt, um hier zu sein", sagte Just beeindruckt.

Kleinere Unterbrechungen

Bei einem Auftritt von Johanna und Henriette Götz wollte die Technik nicht. Weder Mikro noch Klavier funktionierten. Da eilte kurzerhand Gemeinderat Matthias Dallinger zur Hilfe. Und siehe da: Plötzlich lief alles wieder. Eine kleine Unterbrechung gab es auch bei der Rede des Ersten Bürgermeister-Stellvertreters. Fritz Bletzer hielt kurz inne, setzte die Brille auf seine Nase und konnte seine Rede offensichtlich wieder lesen.

Kunst als Geschenk

Feierlich enthüllte Erster Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer die Staffelei auf der Bühne. "Die Gemeinde hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen", kommentierte er das Geschenk. Es handelte sich um ein Werk des Hirschberger Künstlers Karlheinz Treiber, das sich Manuel Just gewünscht hatte.

Das Just-Dallinger-Treffen

Landrat Stefan Dallinger verriet, wie er und Manuel Just sich erstmals begegnet sind. "Wenn Sie jetzt mit einem konspirativen Treffen in einem Hinterzimmer gerechnet haben, muss ich Sie enttäuschen. Sie hätten sogar dabei sein können." In der Brühler "Ratsstube" kamen sie zusammen, um seine Kandidatur zu besprechen. ans