Highlights der Region

Mit stolzen 18 Gault-Millau-Punkten hält Tristan Brandt vom "Opus V" in Mannheim die Spitzenposition in der Region. Brandt hat "vor allem Japan im Blick, bietet dessen behutsames Zusammenspiel im Mikrokosmos von Süße, Säure und Schärfe, er kombiniert aber auch virtuos Rehfilet mit Artischocke (als Salat und mit Rindermark gefüllt) und Trüffeljus", merkt Gault-Millau an.

Mario Sauer vom "Le Gourmet" in Heidelberg (Hirschgasse), der sich letztes Jahr auf 17 Punkte verbessern konnte, spielt weiter in dieser Liga. Auf 17 Punkte steigerte sich nun auch Gregor Ruppenthal vom "Marly" in Mannheim. Ruppental ist ein Freund der französischen Küche. Der Gault-Millau stellt dazu fest: Sein "Herz hängt an der Bretagne. Dort verbringt er nicht nur seine Urlaube, von dort bezieht er auch zahlreiche Naturalien für seine atlantisch-mediterrane, mit einigen asiatischen Sprenkeln geimpfte Küche. Grandios-schlicht kommt der in eine Vinaigrette aus Olivenöl und Zitrone getauchte Oktopussalat mit Datteltomaten."

Jedes Jahr werden neben dem Koch des Jahres diverse weitere Auszeichnungen vergeben. Eine davon geht nach Heidelberg: Als Entdeckung des Jahres darf Dustin Dankelmann vom "959" (Friedrich-Ebert-Anlage 2) künftig mit 16 Punkten für sich werben. "In Spitzenhäusern geschult, begeistert er mit besten Produkten und einer optisch eleganten, experimentierfreudigen Stilistik, die fest auf dem Fundament der französischen Klassik steht", so der Kulinarik-Führer.

Mit 16 Punkten beginnt nach dem Verständnis des Guides die Klasse, in der Kochen zur Kunst wird. Hier logiert auch Robert Rädel vom "Oben" in Heidelberg ("mariniertes Saiblingsfilet auf schwarz geschmortem Spitzkohl mit Beurre blanc aus Sauerkrautsud"). (my)