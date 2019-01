Noch ist nicht klar, was aus dem letzten ehemaligen Gebäude der US-Armee, einem Hangar, auf der Waldheide bei Heilbronn werden soll. Zuletzt wurde er als Unterstand für Schafherden genutzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Eine Gedenktafel am Zugang erzählt die Geschichte der Waldheide.

Zur Geschichte der Waldheide gehört, dass dort weiterhin die traditionelle Schäferei betrieben werden kann. In der Verwaltungsvorlage heißt es dazu: "Die Schäferei Württemberger ist eine der letzten Wanderschäfereien der Region. Sie beweidet die Waldheide seit 20 Jahren. Die Beweidung wurde damit als historische Nutzungsform wieder auf der Waldheide etabliert, Schafe dienen als Symbol für die Konversion ehemals militärischer Flächen in eine friedliche Nutzung und stellen außerdem in diesem hochfrequentierten Naherholungsgebiet geringere Beeinträchtigungen dar als landwirtschaftliche Großmaschinen. (bfk)