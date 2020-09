Reiserückkehrer können sich derzeit an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen testen lassen. In der Stadt Heilbronn sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner. Dafür gibt es sechs Schwerpunktpraxen, weitere auch im Landkreis. Zur Einrichtung einer "Drive-in-Teststelle" auf der Theresienwiese finden derzeit Gespräche zwischen der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg statt. Hier scheint es allerdings noch zu holpern. Seitens der Stadt könnte die Teststelle am 14. September an den Start gehen, dafür sei auch die nötige Infrastruktur vorhanden. (bfk)