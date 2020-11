> HeidelbergCement: Der Baustoffkonzern gehört zu den größten Zementherstellern der Welt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 54.000 Mitarbeiter, gut 1300 davon in der Region Rhein-Neckar, und erreichte 2019 einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro.

Im Frühjahr und Sommer 2020 machte die Corona-Pandemie dem Unternehmen zu schaffen. Im dritten Quartal jedoch legten die Heidelberger überraschend gute Zahlen vor. Dazu beigetragen hat Vorstandschef Dominik von Achten zufolge auch die "konsequente Kostendisziplin". Bereits im März hatte der Dax-Konzern das Sparprogramm "Cope" gestartet, mit dem die Ausgaben um eine Milliarde Euro gesenkt werden sollen – unter anderem durch geringere Personalaufwendungen, freiwillige Gehaltskürzungen des Managements, Beschränkungen bei Investitionen und geringeren Steuerzahlungen; die Dividende für 2019 wurde auf 0,60 Euro gekürzt.

Mehr als 720 Millionen Euro wurden laut von Achten in den ersten neun Monaten bereits eingespart. Auch die Beschäftigten haben ihren Teil beigetragen: So hatte das Unternehmen Anfang Mai einen Teil seiner rund 800 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung in Heidelberg in Kurzarbeit geschickt. Im August wurde sie ausgesetzt.