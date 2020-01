> Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement, die das Architekturbüro Albert Speer & Partner aus Frankfurt entworfen hat, entsteht an der Berliner Straße in Neuenheim. Sie ersetzt das Gebäude aus dem Jahr 1963, das für die vielen Mitarbeiter des Dax-Konzerns zu klein geworden war. Im Juli 2016 wurde das Projekt erstmals vorgestellt, schon im Dezember 2016 zogen die Mitarbeiter aus dem alten Gebäude übergangsweise ins Mathematikon. Der Altbau wurde nach einer archäologischen Untersuchung des Geländes ab Februar 2017 abgerissen. Nach der Grundsteinlegung in der Baugrube – sechs Meter unter dem Niveau der Berliner Straße – dauerten die Rohbauarbeiten von August 2017 bis Oktober 2018. Rund 100 Millionen Euro kostet die neue Konzernzentrale, in der insgesamt 32.000 Kubikmeter Transportbeton aus dem unternehmenseigenen Werk in Eppelheim sowie Zement aus Leimen verarbeitet wurden. In der zweigeschossigen Tiefgarage gibt es Platz für 500 Autos, insgesamt haben die Gebäude eine Bruttogeschossfläche von 50.000 Quadratmetern. (tt)