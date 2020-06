> Die Campbell Barracks und das Mark-Twain-Village sind ehemalige Liegenschaften der US-Armee mitten in der Heidelberger Südstadt an der Römerstraße. Sie nehmen mit gut 43 Hek-tar ein Viertel des Stadtteils ein.

Die historische Bausubstanz der Campbell Barracks gehört zur ehemaligen "Großdeutschlandkaserne", die Ende der 1930er Jahre errichtet wurde. 1945 übernahmen die Amerikaner die Kaserne, die in den Jahren danach zu einem der wichtigsten Standorte der US-Armee wurde: In den Campbell Barracks befand sich das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa sowie jenes der Nato-Landstreitkräfte.

Das benachbarte Mark-Twain-Village (MTV) wurde ab 1948 gebaut. In den rund 700 Wohnungen lebten Angehörigen des US-Militärs und ihre Familien. Das Gelände und seine Spielplätze waren viele Jahrzehnte frei zugänglich, die Beziehungen zwischen den Südstädtern und den Amerikanern waren gut. Doch nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 bauten die Amerikaner einen Zaun um das Gelände.

2016, drei Jahre nach dem Abzug der US-Armee aus Heidelberg, wurde der Zaun zum Teil abgebaut. Auf dem Gelände von MTV und Campbell entstehen rund 1400 Wohnungen. Auch das Kulturhaus Karlstorbahnhof und eine neue Hochschule siedeln sich dort an. Aktuell leben auf dem Areal bereits 800 Menschen. Bis 2023 soll alles fertig sein. rie