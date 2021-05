> Die Heidelberg-Studie wurde 2020 zum 15. Mal seit 1994 durchgeführt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zu erhalten. In der Regel geht es um kommunalpolitische Themen sowie das allgemeine Befinden der Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen Jahren wurden die Teilnehmer zudem stets zu Schwerpunktthemen befragt, 2019 etwa zu Online-Shopping. Diesmal lag der Fokus auf der Rolle der Wissenschaft in der Stadt – und auf der Corona-Pandemie.

> Die aktuelle Studie wurde im Auftrag der Stadt Heidelberg von der Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH vom 12. bis 14. Oktober 2020 durchgeführt. 1108 Heidelbergerinnen und Heidelberger, die mindestens 16 Jahre alt und deutsche Muttersprachler sind, wurden telefonisch befragt.

> Die RNZ gibt heute einen ersten Überblick über die Antworten der Befragten zur Corona-Pandemie. Über den Themenkomplex Wissenschaft sowie die allgemeinen Fragen berichten wir in den nächsten Ausgaben.