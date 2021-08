> Der Innovationscampus "Gesundheit und Lebenswissenschaften" Rhein-Neckar ist eines von drei großen Projekten, die das Land in den nächsten Jahren fördert, um die Wirtschaft im Südwesten zukunftsfest zu machen. In die Forschungsallianz in und um Heidelberg fließen dafür zunächst 40 Millionen Euro aus Stuttgart. Daneben fördert das Land die Zusammenarbeit aller Universitätskliniken in Baden-Württemberg im Kooperationsverbund Hochschulmedizin mit 80 Millionen Euro – auch hier profitiert die Heidelberger Uniklinik. Der Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" an der Universität Stuttgart und dem Karlsruher Institut für Technologie erhält 65 Millionen Euro.

> Die "Heidelberg Mannheim Health & Life Science Alliance" soll das Herzstück des Innovationscampus bilden. In ihr haben sich sieben große Forschungseinrichtungen aus der Region zusammengetan: Die Universität Heidelberg mit ihren medizinischen Fakultäten in Heidelberg und Mannheim, die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Europäische Molekularbiologie-Labor (EMBL), das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim sowie das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg. dns