CDU will längere Außenbewirtschaftung

Eine Stunde länger draußen sitzen: Das will die CDU-Gemeinderatsfraktion möglich machen. Geht es nach den Heidelberger Christdemokraten, soll die Außenbewirtschaftung für Restaurants und Bars um eine Stunde – also bis Mitternacht – verlängert werden. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Nicole Marmé erklärt: "In Corona-Zeiten können Umsätze fast ausschließlich in der Außenbewirtschaftung erzielt werden, so dass hier eine Verlängerung bis Mitternacht eine dringend notwendige Unterstützung darstellen würde." Fraktionsvorsitzender Jan Gradel findet, dass durch die Verlängerung "einer drohenden Pleitewelle" entgegengewirkt werden könne.