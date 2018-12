Zündstoff birgt die mehrheitlich beschlossene Projektliste zum Haushaltsplan in sich. Der Gemeinderat muss erst noch darüber entscheiden, welche der darin aufgeführten Maßnahmen 2019 tatsächlich in Angriff genommen werden. Auf der Liste finden sich so wichtige und teure Vorhaben wie der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt, die Bahnunterführung "Hinter dem Schloss", Hochwasserschutzmaßnahmen, die Sanierung des Rappsodie-Bades und der Neubau beziehungsweise die Sanierung des Bauhofs. (guz)