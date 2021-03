Höhere Schulden beim Wasserbetrieb

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 922.270 Euro und Aufwendungen in Höhe von 921.000 Euro vor, sodass ein kleiner Jahresgewinn bleibt. Im Vermögensplan sind Ausgaben in Höhe von 1.372.870 Euro ausgewiesen.

Wesentliche Ausgaben sind unter anderem die Restfinanzierung der Erneuerung der Wasserleitung "In den Weinbergen" (50.000 Euro) und im Bereich "Sonnhalde" (200.000 Euro) in Schlierstadt, die Erneuerung der Wasserleitung im Zug des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Schlierstadt (Planung: 250.000 Euro) sowie in Osterburken die Erneuerung der Wasserleitung in der Martinstraße (170.000 Euro), der Hedwigstraße (200.000 Euro) und der Adolf-Kolping-Straße (200.000 Euro).

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.152.530 Euro vorgesehen. Die Verschuldung erhöht sich damit zum Jahresende deutlich auf rund 5,9 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 906,66 Euro. Mit der Zustimmung zum Wirtschaftsplan für 2021 verbunden war das Ja zur Finanzplanung bis 2024. (bg)