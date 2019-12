> Der Haushalt der Stadt Mannheim hat im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 1,49 Milliarden und im Jahr 2021 von 1,55 Milliarden Euro – also insgesamt knapp drei Milliarden Euro. Der Gemeinderat bearbeitete 435 Anträge, was letztendlich in Mehrausgaben von etwa 20 Millionen Euro mündete.

> Ausgaben und Investitionen: Größte Brocken bei den Ausgaben sind erneut Sozialausgaben und Personalkosten. Bei den Investitionen schlagen vor allem die Bundesgartenschau im Jahr 2023 und der Grünzug Nord-Ost mit 37 Millionen Euro zu Buche. Für den Neubau der Stadtbibliothek, die bis 2023 stehen soll, sind circa 10 Millionen Euro eingeplant, und für die Sanierung der Multihalle 5,7 Millionen Euro.

> Die Abstimmung: Nach zweitägigen Beratungen wurde der Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Grüne, SPD und LI.PAR.Tie (Fraktionsgemeinschaft von Linke, Tierschutzpartei und Die Partei) stimmten einstimmig, die Fraktion Freie Wähler – Mannheimer Liste mehrheitlich für den Haushalt. CDU und FDP stimmten einstimmig dagegen, die AfD mehrheitlich.

> Das passiert jetzt: Der Haushalt wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe geprüft. Wenn es keine Beanstandungen gibt, kann er in Kraft treten. oka