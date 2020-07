Vorfall erreicht Landespolitik

Nun schaltet sich auch die baden-württembergische Landespolitik in die Debatte um die "Sprühattacke" gegen eine junge Schriesheimer Landwirtin ein. Dieser war am Montag von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt worden, nachdem er sie Stunden zuvor mit den Worten "Du bist auch so eine Spritzschlampe" verbal angegangen hatte.

Auf RNZ-Anfrage sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU): "Unsere Bauern im Land stellen mit ihrer Arbeit unter Einhaltung höchster Umweltstandards täglich unsere Versorgung mit hochwertigen und heimischen Lebensmitteln sicher und pflegen unsere einmaligen Kulturlandschaften. Dafür haben sie unsere Wertschätzung und Anerkennung verdient, was wir mit unserer Kampagne ’Wir versorgen unser Land’ unterstützen. Ich habe kein Verständnis für jegliche Anfeindungen gegen unsere Bauern oder gar militante oder kriminelle Handlungen einzelner Personen." Ein Sprecher seines Ministeriums erklärte gegenüber der RNZ, dass zwar immer wieder von Anfeindungen gegenüber Landwirten berichtet werde. "Konkrete Zahlen liegen dem Ministerium jedoch nicht vor. Insofern können wir nicht von einer Häufung berichten." Konkrete Tätlichkeiten gegen Bauern seien auch nicht Sache dieses Hauses, das sich vor allem um Aufklärung der Bürger bemühe. Der Ministeriumssprecher weiß über die Grenzen solcher Information: "Klar ist allerdings auch, dass eine solche Kampagne militante oder gar kriminelle Handlungen Einzelner nicht verhindern kann."

Kämpferisch gibt sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl aus Weinheim. Er sieht durch den Angriff im Weinberg keine Gefahr für den regional angestoßenen Dialog: "Ich habe mich seit Start des Volksbegehrens ’Pro Biene’ sehr um eine Verständigung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Verbrauchern hier an der Bergstraße bemüht, unter anderem mit drei ’Runden Tischen’ und jeweils an die 100 Teilnehmenden. Der Prozess wurde dann durch Corona unterbrochen. Solche Leute wie der Sprüher, der mit der Umweltbewegung nichts zu tun hat, können das nicht aufhalten." (hö/cab)