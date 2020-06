Hallenbäder bleiben vorerst geschlossen

Auch die Hallenbäder in der Region rund um Heidelberg in Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Mauer, Nußloch und Sandhausen sind seit Wochen geschlossen. So wie für die Freibäder besteht nun auch für sie wieder Hoffnung. Während das Leimener Hallenbad im Sommer ohnehin eine Pause macht, hat die RNZ nach der Situation bei den Bädern in Dossenheim und Eppelheim nachgefragt.

In Dossenheim bleibt das Bad vorerst geschlossen – obwohl Schwimmkurse und Schwimmunterricht ab heute unter Auflagen erlaubt sind. Allerdings dürften nur wenige Schwimmer ins Bad. Trotzdem müsste die komplette Infrastruktur hochgefahren werden, was eine "große wirtschaftliche Belastung darstellen und momentan in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen stehen würde", so die Gemeinde. Sobald es neue Vorgaben gibt, werde neu entschieden. Marc Miltner von der Gemeindeverwaltung sagte, dass auch dann der wirtschaftliche Betrieb entscheidend sei. "Wir sind sehr gut vorbereitet", so Miltner. "Die Badtechnik läuft im Mindestbetrieb, ein Start wäre innerhalb von drei Tagen möglich."

In Eppelheim entscheiden ebenfalls die Kosten über eine Öffnung. "Wir wollen so schnell wie möglich auch für eine begrenzte Zahl an Badegästen öffnen, aber wir müssen es uns auch leisten können", sagt Bürgermeisterin Patricia Rebmann. "Es stehen keine erheblichen Finanzmittel zur Verfügung." Der Einsatz von weiterem Personal zum Beispiel sei nicht denkbar. Wie die Heidelberger Stadtwerke als Betreiber des Bades berichteten, befindet sich derzeit nur Wasser in den Becken, das aber nicht gechlort und umgewälzt wird. "Auch die Wassertemperatur muss vor Betrieb wieder erwärmt werden", macht Sprecherin Florine Oestereich deutlich. "Um die Badtechnik für den Normalbetrieb vorzubereiten, benötigen wir nur maximal eine Woche." Über eine Öffnung entscheide die Stadt. Auch das Gisela-Mierke-Bad bleibt also für Kursschwimmen oder Schwimmunterricht geschlossen. (cm)