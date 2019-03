Die Deutschen Meisterschaften im Hallen-Faustball finden am 16. und 17. März in der GBG-Halle in Mannheim statt. Tagestickets gibt es ab sechs Euro (Jugendliche) und elf Euro (Erwachsene). Ein Wochenendticket kostet elf beziehungsweise 21 Euro. Karten sind im Internet unter dm2018.tv-kaefertal.de/ erhältlich.