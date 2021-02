Aufsehen erregte eine sehr plakative Aktion von Textil-Einzelhändlern in Aalen, bei der sich vor allem die kleineren Geschäfte auf eine besondere Art wehren: Sie packen unverkaufte Winterware in Pakete und schicken diese an die Kanzlerin, regelmäßig pro Tag und mindestens 20 davon. Auch wenn diese postwendend zurückgehen – ein Zeichen ist gesetzt, zumindest solange, bis die Ankündigung von Ministerpräsident Kretschmann umgesetzt werden kann: Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 im Land soll der Einzelhandel auch schon vor dem 3. März unter bestimmten Auflagen öffnen dürfen. (bfk)