> Im französischen Gurs, nördlich der Pyrenäen, befand sich im Zweiten Weltkrieg ein Internierungslager in das viele jüdische Menschen aus dem Südwesten von den Nationalsozialisten deportiert wurden. Gurs war zuvor ein französisches Internierungslager. Bei der Wagner-Bürckel-Aktion wurden am 22. und 23. Oktober 1940.6504 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz, dem Saarland und Lothringen nach Gurs deportiert, darunter 45 Menschen aus der Region. Der 22. Oktober war der letzte Tage des Laubhüttenfestes (jüdischer Feiertag). Viele starben aufgrund der hygienischen Umstände. Ab August 1942 wurden Tausende in Konzentrationslager gebracht und ermordet.