Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört in Bezug auf das Grüngutaufkommen zu den Spitzenreitern: In Baden-Württemberg ist mit über 200 Kilogramm pro Einwohner und Jahr auf dem zweiten Platz hinter der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. In Deutschland befindet sich Neckar-Odenwald-Kreis unter den Top 10. Auch für 2020 wird ein abermals gestiegenes Aufkommen mit einer Gesamtmenge von deutlich über 30.000 Tonnen erwartet. Dies könnte, so die Einschätzung der AWN Buchen, tatsächlich mit Corona und der damit einhergehenden Teilzeitbeschäftigung von vielen Bürgern zusammenhängen. Diese Zeit wurde oftmals für Umbau-, Renovierungs- und Gartenarbeit genutzt.