GRN gibt alten Pflegestandort auf

Die Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) bündeln ihre Aktivitäten am westlichen Weinheimer Ortseingang - das alte GRN-Areal steht dagegen vor der Umnutzung. Denn das aktuell noch genutzte Betreuungszentrum mit angeschlossener Reha-Klinik in der Viernheimer Straße genügt schon lange nicht mehr den Anforderungen moderner Pflege und Therapie - nicht nur wegen zweier von Patienten verursachter Brandunglücke in den Jahren 2012/13.

"Aus Sicherheitsgründen", so Ulrike Wüst, stellvertretende Einrichtungsleiterin, hätte die 1885 errichtete, ursprünglich als Altenheim konzipierte Einrichtung auf jeden Fall umgebaut werden müssen. Darüber hinaus dürfen Bewohner von Pflegeheimen von diesem Jahr an nur noch in Einzelzimmern untergebracht werden. In den bestehenden Gebäuden gibt es 93 Doppelzimmer. Allerdings sind nicht mehr alle belegt. Das ursprüngliche Haus, das 1984 durch ein separates Alterskrankenhaus auf dem gleichen Gelände ergänzt wurde, kompensierte bisher jeweils durch Nachrüstungen die steigenden pflegerischen Aufgaben. Doch ein nach den Brandunglücken erstelltes Gutachten hatte einen Sanierungsaufwand von circa drei Millionen Euro ergeben. Mit Forderungen nach einer neuen Küche, einer Erneuerung der Heizungsanlagen sowie der Fenster summierte sich der Gesamtbedarf schließlich auf über zehn Millionen Euro. (keke)