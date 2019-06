Der Mord an Gabriele Pfeiffer

> Die 27-jährige Erzieherin aus Gommersdorf (Hohenlohekreis) besuchte am Freitag, 17. Juni 1994, mit ihrem Freund das Fest zur 700-Jahr-Feier des Ravensteiner Ortsteils Erlenbach, wo die Coverband "Danger Rose" spielte.

> Gegen 2.15 Uhr am Morgen des Samstags, 18. Juni, - die Band spielte gerade die Zugabe "Knockin’ on Heaven’s Door" - verließ Gabriele das Festzelt durch den Seitenausgang, um die Toilette aufzusuchen. Was dann genau geschah, ist bis heute ungeklärt.

> Klar ist nur, dass der Täter mit äußerster Brutalität vorgegangen sein muss. Nach der Spurenlage hat der Mörder sein Opfer mit Gewalt in Richtung der Wiese hinter dem Zelt gezerrt. Etwa 60 Meter vom Zelt entfernt wurde später eine Stiefelette der jungen Frau gefunden. Weitere 80 Meter entfernt entdeckte der Freund - der Gabriele suchte, nachdem sie nicht mehr von der Toilette zurückgekehrt war - gegen 3.50 Uhr im Bachbett des Erlenbachs die Leiche der ermordeten jungen Frau.

> In den Tagen und Wochen nach der Tat waren vage Verdächtige ins Visier der Polizei geraten. Die Ermittlungen gegen vier Schausteller, die zu den Festtagen ihr Quartier im Dorf aufgeschlagen hatten, verliefen im Sand: Sie hatten ein Alibi. Auch weitere Spuren und Hinweise brachten keinen Erfolg.

> Der bis dahin umfangreichste DNA-Analysetest in der deutschen Kriminalgeschichte sollte dann auf die Spur des Mörders führen. Dafür mussten sich alle bekannten männlichen Festbesucher einem Bluttest unterziehen. Insgesamt verglich die Polizei das Blut von 595 Männern mit der DNA einer winzigen Blutspur, die an der Unterwäsche der Ermordeten entdeckt worden war und die wohl dem Mörder zuzuordnen ist.

> Die Untersuchungen wurden beim hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden durchgeführt, doch es kam auf Grund eines Wasserschadens zu monatelangen Verzögerungen. Im März 1997 stand fest, dass sich die Hoffnung der Ermittler, dem Mörder durch den genetischen Fingerabdruck auf die Schliche zu kommen, nicht erfüllt. Auch heute, auf den Tag 25 Jahre danach, ist das schreckliche Verbrechen noch immer ungesühnt. rüb