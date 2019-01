Die GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der General Logistics Systems B.V. mit Hauptsitz in Amsterdam. GLS realisiert Paketdienstleistungen für über 270.000 Kunden und bietet zusätzlich Express- und Logistikleistungen. Mit eigenen Gesellschaften und Partnern deckt die Gruppe 41 europäische Staaten ab. Darüber hinaus ist die Gruppe in acht US-Staaten sowie in Kanada präsent und über vertraglich gesicherte Allianzen mit der ganzen Welt verbunden. Rund 50 zentrale Umschlagplätze und mehr als 1000 Depots und Agenturen stehen GLS zur Verfügung. Mit ihrem straßenbasierten Netz gehört der Konzern zu den führenden Paketdienstleistern in Europa. Rund 18.000 Mitarbeiter und etwa 30.000 Fahrzeuge sind täglich im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2017/18 transportierte das Logistikunternehmen 584 Millionen Pakete und erzielte einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. zg/rnz