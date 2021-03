Sie zeigen Gesicht und mehr – mal alleine, mal mit prominenten Profisportlern: Amputierten-Athleten aus der Region. Sie stehen im Mittelpunkt der Charity-Aktion "The Face of Athletes" des Vereins "Anpfiff ins Leben" in Zusammenarbeit mit der Fotografin Nicole Simon.

Die Erlöse kommen Förderprojekten des Vereins im Amputiertensport zugute. Die RNZ ist Medienpartner der Aktion. Simons Schwarz-Weiß-Fotoserie zeigt Athleten aus unterschiedlichen Bereichen. Egal, ob Star oder Amateur, ob Frau oder Mann, ob gehandicapt oder nicht – der Sport vereint sie.

Da ist die Sitzvolleyballerin Salome Hermann mit Speerwurf-Vizeeuropameister Andreas Hofmann zu sehen, Amputierten-Fußballer Stefan Schmidt mit "Hoffes" Mittelfeldspieler Sebastian Rudy oder Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki mit Leichtathlet Patrik Heidenreich, der mit einer Lauffeder seine Runden dreht.

Die 15 Einzel- und Paarporträts gehen "auf Tour", erste Station ist im Mai "Engelhorn Sports" in Mannheim. Alle vier bis sechs Wochen wechselt die Schau den Ort. "Anpfiff ins Leben" freut sich auf weitere Aussteller. Die Serie gibt es für Zuhause aber auch ein paar Nummern kleiner. Gegen eine Spende von 20 Euro können die Aufnahmen in Form eines Hochglanz-Postkartenkalenders erworben werden, ab 50 Euro ein mit den 15 Fotos bestücktes Notizbuch. (alb)

Info: www.faceofathletes.de