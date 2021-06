Wie viel Geschichte im Sport in der Region steckt, will die RNZ zusammen mit der Geschichts-AG auch in den kommenden Wochen zeigen: Die sechs Mosbacher Preisträger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten werden den Lesern der RNZ ihre Forschungsbeiträge in Essays vorstellen.

Haupt- und Förderpreise haben gewonnen: Eva Spitzer und Verena Crnjak: "Obrigheim – das stärkste Dorf Deutschlands"; Julius Müller: "Seifenkistenrennen in Mosbach – Lokales Event für gesellschaftlichen Zusammenhalt?"; Hannah Hess: "Entwicklung des Frauenfußballs am Beispiel des SC Klinge Seckach"; Leila Balzer: "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben"; Anna Lange und Marius Wolpert: "Macht Technik den Sport? – Am Beispiel der Bootswerft Empacher"; Laura Scheck: "Er repräsentierte Humanität in einer Zeit der Bedrohung und Vernichtung aller menschlichen Werte". stk