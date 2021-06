An der Hauptfassade der Kathedrale Notre Dame in Reims, der Hauptstadt der Champagne, steht ein Engel, der lächelt. Champagner könnte eine Rolle gespielt haben. Bei der Reifung in den riesigen Kreidekellern unter Reims verdunstet ein Teil des Weins und des Alkohols, der „La Part des Anges“ genannt wird – der Anteil der Engel. Und es sieht so aus, als halte der gotische Engel ein Glas dafür in der Hand. Foto: tv