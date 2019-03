Der lang gediente Gemeinderat Gerd Gräupl, der bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr antritt, wurde am 28. Oktober 1984 in den Rosenberger Gemeinderat gewählt. Bei vielen der nachstehend aufgeführten Maßnahmen hat er in der Beschlussfassung maßgeblich mitgewirkt: 1984: Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hirschlanden, 1986: Sporthallenneubau im Ortsteil Rosenberg, 1991: Umbau der Halle im Ortsteil Sindolsheim; 1992: Bau des Wasserhochbehälters im Ortsteil Bronnacker, 1995: Neugestaltung des Schulhofs und des Rathausvorplatzes in Rosenberg; 1996: Neubau des Kindergartens im Ortsteil Rosenberg; Bau der Ringstraße in Hirschlanden; 2005: Bau der Trinkwasseraufbereitungsanlage bei der Pumpstation, 2006: Neubau des neuen Rathauses, 2008: Generalsanierung der Kläranlage, 2009: Anbau eines weiteren Traktes am Kindergarten "Arche" in Rosenberg, 2013: Neubau des neuen Wasserhochbehälters im Ortsteil Sindolsheim und 2018: Ausbau der Ortsdurchfahrt in Rosenberg. (rnz)