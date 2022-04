> Im Wintersemester 2019/2020 ergibt die Geschlechterverteilung an den Heilbronner Hochschulen ein unterschiedliches Bild. Dazu heißt es in dem Report: "Während sich die Anzahl der weiblichen und männlichen Studierenden zumindest an einer der Hochschulen anzunähern scheint, liegt sowohl bei den Professoren als auch bei den Dozenten der Männeranteil deutlich über dem Frauenanteil."

> An der Hochschule Heilbronn, der größten für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, studieren 5020 Männer und 3561 Frauen, gibt es 46 Professorinnen und 167 Professoren, 123 weibliche und 279 männliche Dozenten und in den Leitungsfunktionen zwei Frauen und fünf Männer.

> An der DHBW sind 726 Frauen und 688 Männer zum Studium eingeschrieben, zur Professorenschaft gehören zehn Frauen und 22 Männer, es gibt 403 Dozentinnen und 1012 Dozenten und diese beachtenswerte Zahl bei den Leitungsfunktionen: 15 Frauen und vier Männer.

> Im Hochschulrat sitzen vier Frauen und sechs Männer. Den vollständigen Report gibt es unterwww.heilbronn.dhbw.de (bfk)