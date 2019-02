"Vielfalt als Chance" ist der Slogan für die Gemeinschaftsschulen (GMS) in Baden-Württemberg. In einer GMS werden alle Kinder gemeinsam im Klassenverband unterrichtet: Kinder mit Grundschulempfehlungen (wobei diese seit einigen Jahren nicht mehr verbindlich sind) für Haupt- wie Realschule und für das Gymnasium sowie Kinder mit Handicap.

Drei Niveaustufen sieht der Bildungsplan vor: G-Niveau (grundlegend, Hauptschule), M-Niveau (mittleres, Realschule) und E-Niveau (erweitert, Gymnasium).

Unterrichtet wird jeder Schüler nach seinem Niveau: Gute Schüler helfen in den gemeinsamen Klassen ihren Klassenkameraden. Es gibt "individualisierte Lernphasen", die von mehreren Lehrern begleitet werden. Beim "Lernband" stehen in der GMS Eberbach die Türen beider fünften Klassen offen, jeder Schüler kann selbstständig nach seinem Niveau Aufgaben bearbeiten. In der Mitte steht das "Lernatelier" bereit.

Statt Zeugnissen gibt es "Lernberichte"; es gibt "Input-Stationen" für Gruppenarbeiten, und die Schüler führen "Lerntagebuch". "Lernzeiten" ersetzen die herkömmlichen Hausaufgaben. In diesen "Lernzeiten" können die Schüler an ihren Aufgaben und Plänen selbstständig arbeiten. Außerdem hat jeder Schüler seinen eigenen "Coach" und einen eigenen "Desk", den er individuell gestalten darf. (mabi)