Veränderungssperre westlich der Landstraße?

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte sich in seiner jüngsten Sitzung an der Planung für eine großflächige Werbeanlage in der Landstraße gestört. Er versagte dem Bauantrag das Einvernehmen und beauftragte die Verwaltung damit, einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre zu erarbeiten. Das ist nun erfolgt, in der Sitzung am Dienstag soll der Gemeinderat darüber entscheiden. In die Planung sollen zunächst der nördliche Teil der Landstraße und der bislang unbeplante Bereich der Rosengartenstraße einbezogen werden. Mit dem Bebauungsplan "Westlich der Landstraße I" kann der Gemeinderat dann festlegen, dass Werbeanlagen lediglich an der Stätte der Leistung möglich sein sollen. Großflächige und frei stehende Werbung würde untersagt.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten im Bürgersaal unter Einhaltung der erforderlichen Abstände werden Bürger gebeten, sich für die Sitzung unter Telefon 06201/59890 oder per E-Mail an Mona.Blum@Hirschberg-Bergstrasse.de anzumelden. Eine FFP2-Maske ist zu tragen, es gilt die 3G-Regel. (ans)