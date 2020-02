Rund 112.000 Euro an Spenden

Edingen-Neckarhausen. (nip) Dem Terminplan für Veranstaltungen im Schlosspark und Schlosshof Neckarhausen stimmte der Rat ebenso zu wie der Annahme von Spenden. Laut Gemeinderatsunterlagen wurden von August 2019 bis Januar 2020 Spenden in Höhe von 111.720,70 Euro von der Gemeindekasse eingenommen. Eine komplette Auflistung für 2019 über Spenden, sonstige Geschenke und Zuwendungen stand der Presse nicht zur Verfügung.

Rat gedachte Franz Mazuras

Edingen-Neckarhausen. (nip) Zu Beginn der Sitzung gedachten Bürgermeister Simon Michler und der Gemeinderat des langjährigen berühmten Bürgers Franz Mazura. Der frühere Kammersänger starb vor vier Wochen, eine bewegende Trauerfeier fand vor wenigen Tagen in der Jesuitenkirche in Mannheim statt. "Der Tod von Franz Mazura ist ein schwerer Verlust für uns alle. Seine Hilfsbereitschaft und sein beeindruckendes Können behalten wir uns in bester Erinnerung", sagte der Bürgermeister während dieser Trauerfeier. Mazuras Beerdigung auf dem Friedhof in Neckarhausen hat im kleinsten Kreis bereits stattgefunden.

Offene Grüne Liste zog Antrag zurück

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Offene Grüne Liste zog ihren Antrag auf Bebauungsplanänderung "Nordwestliche Ortserweiterung Edingen" zurück. Zum Ansinnen der OGL, auf Gartenflächen parallel zur Hauptstraße in der Nähe des Sport- und Freizeitzentrums Bauen in zweiter Reihe zu ermöglichen, hatte die Verwaltung erhebliche Bedenken. Der Vorschlag der OGL sei nicht geeignet, eine Ortslage zu arrondieren. Die "massiven Bedenken" wolle er in Ruhe mit denen besprechen können, "die hinter dem Vorhaben stehen", sagte Thomas Hoffmann (OGL).