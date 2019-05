Das gab es noch im Gemeinderat

> Löschwasserversorgung: Den Neubau des Löschwasserbehälters Jahnstraße übernimmt die Buchener Firma Henn zum Angebotspreis von 131.912 Euro.

> Friedhofssanierung: Die eingefallene Mauer am Bergfriedhof Rippberg wird saniert und statisch ertüchtigt. Den Auftrag hat die Firma Ehringsdorfer Bau aus Weimar zum Angebotspreis von 98.964 Euro erhalten.

> Innenstadtkonzept: Die städtebauliche Feinuntersuchung, mit der ein Konzept für die weitere Entwicklung der Innenstadt erstellt werden soll, wird weiter vorangetrieben. Eine Vorentwurfsplanung des Büros Planwerk hat der Gemeinderat am Montag gebilligt. Ausführlich über das Thema städtebauliche Feinuntersuchung informieren will die Stadt Walldürn bald in einem Pressetermin.

> Bauplatz: Der Bebauungsplan "Schaltalweg" in Altheim ist als Satzung beschlossen werden. Das Gebiet steht damit für Wohnbebauung zur Verfügung. Der Kostenträger ist privat.

> Firmenerweiterung: Die Firma Zimmerei Bundschuh aus Glashofen will ihren Betrieb erweitern. Einen dafür nötigen Bebauungsplan lässt die Stadt aufstellen, so dass die Öffentlichkeit Anregungen einbringen kann. Die betroffene 0,74 Hektar große Fläche grenzt an das geplante Baugebiet "Im Steinig II" an, ein Lärmschutzwall soll beide Bereiche trennen.

> Raumordnung: Der Gemeinderat hat grünes Licht für die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs "Buchener Straße" gegeben. Damit soll verhindert werden, dass sich dort künftig Einzelhandelsbetriebe raumordnungswidrig ansiedeln.

> Kinderbetreuung I: Die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung für Schüler im Jugend- und Kulturzentrum wird fortgesetzt. Für das Schuljahr 2019/20 sind 36 Kinder angemeldet (2018/19: 33). Die Betreuung wird von Montag bis Freitag angeboten.

> Kinderbetreuung II: Das Betreuungsangebot "Verlässliche Grundschule" an den Schulen in Walldürn, Altheim und Rippberg wird ebenfalls fortgesetzt. Dabei werden Kinder, deren Unterricht früh endet, bis etwa 13 Uhr sinnvoll im Schulhaus beschäftigt. Für Walldürn liegen 56 Voranmeldungen vor (Vorjahr: 41), für Altheim 3 (4) und für Rippberg 3 (4). jam