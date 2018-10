Hintergrund Gelita AG

Die Eberbacher Gelita AG ist Weltmarktführer in der Gelatineproduktion. Das bekannteste Gelatine-Produkt sind Gummibärchen. In den vergangenen Jahren machte vor allem der Familienstreit der Gelita-Aktionäre Schlagzeilen. Peter Koepff hält zusammen mit seinen Kindern rund ein Drittel der Gelita-Anteile. Er ist zerstritten mit seinem Neffen, dem Hauptaktionär der Gelita AG, Philipp Koepff. Grund für die Streitigkeiten ist - unter anderem - der Verkauf einer Beteiligung am Medikamentenkapselhersteller R.P. Scherer im Jahr 2012 für 43 Millionen Euro. Laut Peter Koepff wurde die Beteiligung unter Wert verkauft. Seiner Meinung nach sei der Verkauf nur zustande gekommen, um eine üppige Sonderdividende auszuzahlen. Mithilfe dieser habe Philipp Koepff die Anteile eines dritten Familienstamms abkaufen können - und wurde so zum Mehrheitsaktionär. Philipp Koepff bestreitet das und sagt, zwischen dem Verkauf der R.P. Scherer Beteiligung und der Aufstockung seiner Anteile gebe es keinen Zusammenhang.