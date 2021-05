> Das Gasthaus "Ritter": Als nach 1600 die Walldürner Bauern, Handwerker, Schmiede und Wagner in die Untere Vorstadtstraße siedelten, wurde zeitnah – bereits 1605 – das Gasthaus "Ritter" erbaut.

> Costa und Sulla: Kostantinos und Kerasa Pantelidou eröffneten 1989 in Walldürn das Lokal "Deutscher Hof" und übernahmen zwei Jahre später das Gasthaus "Zum Kreuz" an der Basilika. Später wechselte die Familie Pantelidou nach Buchen und betrieb dort das Restaurant "Gambrinus", bevor sie 2003 das Hotel "Ritter" in Walldürn übernahm und dort das Restaurant "Akropolis" etablierte.

> Essen to go: Speisen aus der griechischen und deutschen Küche gibt es unter www.hotelritter-walldürn.de im Internet. Geöffnet ist freitags bis sonntags ab 17 Uhr. Kontakt: Tel. 06282/928940.