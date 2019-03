Gartentrends 2019

Auch im Garten und auf dem Balkon gibt es kurzfristige Modetrends, die sich auf Farbe, Pflanzensorte oder Übertopf beziehen. In den Gartenmärkten wird man an diesen Mode-Erscheinungen gar nicht vorbeikommen. Doch für Liebhaber von lebendigen Gärten bleiben viele Trends immer dieselben. Wir stellen einige dieser ewig jungen Trends mit ein paar Tipps vor.

> Ein Megatrend ist der ewige Platzmangel in vielen städtischen Gärten, Vorgärten oder Kübelpflanzen-Terrassen. Man kann sich beim sozialen Urban Gardening an der Straßenecke beteiligen, sich beim Guerilla Gardening im öffentlichen Straßenraum versuchen oder einen Dachgarten auf der Garage anlegen.

> Eine andere Lösung, dem heimischen Platzmangel zu begegnen, stellen vertikale Gärten dar. Von ausgedienten Abwasserrohren aus Kunststoff, in die man Öffnungen sägt und die man am Holzzaun aufhängt, bis zu selbst gebauten hölzernen Regalen mit schräg gestellten Brettern zur Aufnahmen der Blumenerde, reicht das Spektrum, was möglich ist. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Angelehnt an eine Wand, an die Balkonbrüstung oder aufgestellt als Mittelpunkt eines kleinen Erholungsgartens können sie dicht bepflanzt einen Wohlfühlbeitrag für den Sommer leisten. Wer seine „smarte“ Pflanzung auf die Spitze treiben will, der sorgt für eine kontinuierliche Tröpfchenbewässerung.

> Weitere Hilfsmittel gegen Platzmangel: Hängeampeln gelten längst nicht mehr als altbacken. Und mit Mini-Obstbäumen wie Kirsche oder mit Beerenobst kann man es auch einmal im Pflanzkübel versuchen. Wer nicht unter Platzmangel leidet und einen kleinen Garten hat, kann es auch mit alten Obstbaumsorten versuchen – ebenfalls ein Trend seit Jahren. Die danken die Akzeptanz eines geringeren Ertrags durch den Gärtner mit intensiverem Geschmack.

> Ein weiterer Megatrend, der eine stetig wachsende Zahl von Anhängern findet ist das Anlegen einer Blumenwiese mit bienenfreundlichen Pflanzen – eine sogenannte Bienenweide. Im Fachhandel gibt es dazu fertig zusammen gestellte Samenpackungen. Es empfiehlt sich allerdings dringend bis zur Keimung der Pflänzchen ein Vogelschutznetz über die künftige Blumenwiese zu spannen, sonst füllt man statt der Waben der Bienen nur die Mägen der Singvögel. Auf Spritzmittel verzichtet man dabei. Ein Insektenhotel für Hummeln und Wildbienen daneben gehängt macht die Sache perfekt. (hab)