Das vorerst letzte Tor im Fußballkreis Sinsheim – das hat am Mittwochabend ein Spieler des SV Gemmingen II geschossen. Beim 3:2-Auswärtssieg im B2-Nachholspiel gegen den FC Badenia Rohrbach erzielte Tolga Öner in der 83. Minute den alles entscheidenden Treffer. Zlatko Durisic hatte den SVG in der 25. Minute in Führung gebracht, nach der Pause drehte die Badenia den Spieß zwischenzeitlich um. Zunächst glich Jochen Rebel zum 1:1 aus (60.), dann traf er zum 2:1 (67.). Doch die Gelb-Blauen aus Gemmingen schlugen umgehend zurück. Enis Coban glückte das 2:2 (77.), ehe nur sechs Minuten später Tolga Öner zur Stelle war. In der Tabelle der Kreisklasse B2 kletterten die Gemminger vom fünften auf den dritten Platz, der FC Rohrbach bleibt Drittletzter. (red)