Was tun, wenn man was verloren hat?

> Gefunden: Wer etwas gefunden hat, kann die Fundsache bei den Bürgerämtern in den Stadtteilen oder direkt bei den "Heidelberger Diensten" in der Hospitalstraße 5 in Bergheim abgeben. Sperrige Gegenstände werden im Recyclinghof am Oftersheimer Weg entgegengenommen und dort aufbewahrt.

> Verloren: Wer etwas verloren hat, kann sich im Fundbüro melden. Bei der Abholung muss der Abholer nachweisen, dass er Eigentümer ist. Außerdem muss er eine geringe Gebühr bezahlen. Fundgegenstände werden grundsätzlich sechs Monate aufgehoben. Auf Wunsch wird der Finder nach dieser Frist benachrichtigt, der Fundgegenstand geht dann in sein Eigentum über. Alle anderen Fundsachen werden versteigert – der Erlös kommt den gemeinnützigen, städtischen "Heidelberger Diensten" zugute.

> Kontakt: Das Fundbüro in der Hospitalstraße ist montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Telefon: 06221 / 653797.