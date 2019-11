Über 80 Veranstaltungen finden von Montag bis Freitag, 25. bis 29. November, im Rahmen der Klima-Aktionswoche statt. Die RNZ stellt einige Höhepunkte vor:

> Die naturwissenschaftliche Sicht auf die Klimakrise legen Prof. Werner Aeschbach und Dr. Nicole Aeschbach von Scientists for Future am Montag um 18 Uhr im Hörsaal 13 der Neuen Uni dar. Um 20 Uhr findet dort dann die Vollversammlung der Studierenden statt.

> Eine andere Art des Wirtschaftens stellt die Volkswirtin Dr. Friederike Habermann am Dienstag um 19 Uhr im Hörsaal des Kirchhoff-Institutes für Physik, Im Neuenheimer Feld 227, vor.

> Um Klimagerechtigkeit geht es bei Martin Geilhufe vom BUND am Mittwoch um 18 Uhr im Hörsaal der Physik, Im Neuenheimer Feld 308. Der Poetry Slam „Poetry for Future“ findet danach um 20 Uhr in der Halle 02 statt.

> Transformationswege zur Treibhausgasneutralität stellt Dr. Monika Dittrich vom Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) am Donnerstag um 18.30 Uhr vor (Hörsaal 13, Neue Uni). Um 19.30 Uhr informieren Line Niedeggen und Larissa Müller von Fridays for Future über Aktivismus. Um 20.15 Uhr hält Ifeu-Geschäftsführer Lothar Eisenmann einen Vortrag zu Klimaschutz in Heidelberg.

> Die große Demo am Freitag um 11 Uhr bildet den Abschluss der Aktionswoche. Der Startort wird noch bekannt gegeben unter www.fridaysforfuture-heidelberg.de. Dort findet sich auch das detaillierte Programm. dns