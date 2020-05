> Das ehemalige Benjamin Franklin Village war mit 9000 Bewohnern die größte Wohnsiedlung des US-Militärs in Deutschland. Mit den Kasernen Funari- und Sullivan Barracks war sie mit 144 Hektar Fläche etwa so groß wie die Innenstadt. Das Wohnquartier Frank- lin besteht aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Ein Großteil der alten Kasernengebäude wurde abgerissen, ein kleiner Teil wird umgebaut. Eine Reihe von Bauprojekten ist bereits fertig. Nach Angaben von Achim Judt, Leiter der städtischen Konversionsgesellschaft MWSP, leben dort derzeit 1500 Bewohner, bis Jahresende soll ihre Zahl auf 3000 anwachsen. Zwei Kindergärten und die Grundschule in provisorischen Räumen haben bereits eröffnet. ger