> Das Forum Deutsche Sprache entsteht auf der südlichen Hälfte des Alten Messplatzes. Die Stadt Mannheim stellt das Grundstück in unentgeltlicher Erbpacht zur Verfügung. "Wir wollten auf diesem Areal schon lange einen Ort der Bildung erreichten", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. "Wir sind froh und glücklich über das Geschenk der Klaus Tschira Stiftung an das IDS." Nach der Vollendung des Baus gestaltet die Stadt das gesamte Areal zwischen Neckar und Dammstraße um. Die Initiative Einraumhaus und das Freizeitgelände "Alter" ziehen an die östliche Seite des Platzes, den die Stadt dafür zur Verfügung stellt. oka