Alles online

Das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg kann aufgrund der Corona-Pandemie nur im Internet stattfinden. Zwischen dem 12. und 22. November wird dem Publikum ein Streaming-Angebot auf www.expanded.iffmh.de angeboten. 43 Filme sind aufgelistet. Einige sind bereits per Videostream abrufbar, andere werden im Laufe der kommenden Tage freigeschaltet. In der Regel kostet ein Film 6 oder 8 Euro. Die Veranstalter teilen mit, dass mindestens 12 von 14 Wettbewerbstiteln, 10 Filme aus der Sektion "Pushing the Boundaries", 7 Filme für Kinder und Jugendliche und 7 Beiträge aus der Retrospektive gezeigt werden. Sie können einzeln, als ganze Sektionen, Expanded Sets, Double Features und von Schulen gebucht werden.